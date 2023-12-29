Fenerbahçe ve Galatasaray Takımları Yurda Dönüyor! Takımlarını Karşılamak İsteyenler İçin Sabaha Kadar Açık Olan Metro Hatları
Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, Süper Kupa Finali'nin ertelenmesi sonrası yurda dönmeye hazırlanıyor. İki takımın taraftarı, yurda geç saatlerde gelmesi beklenen taraftarlarını karşılamak istiyor. İşte sabaha kadar açık olan metro hatları...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali maçının ertelenmesi sonrası iki takım yurda dönmeye hazırlanıyor. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, iki takımın taraftarına çağrı yapıldı. Metro İstanbul, takımlarını karşılamak isteyen taraftarlar için sabaha kadar açık olacak metro hatlarının bilgilerini paylaştı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;
- M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
- M5 Üsküdar-Çekmeköy
- M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
- M7 Yıldız-Mahmutbey
metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.
Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 29, 2023
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;
M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
M7…