Fenerbahçe ve Galatasaray Takımları Yurda Dönüyor! Takımlarını Karşılamak İsteyenler İçin Sabaha Kadar Açık Olan Metro Hatları

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali maçının ertelenmesi sonrası iki takım yurda dönmeye hazırlanıyor. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, iki takımın taraftarına çağrı yapıldı. Metro İstanbul, takımlarını karşılamak isteyen taraftarlar için sabaha kadar açık olacak metro hatlarının bilgilerini paylaştı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.