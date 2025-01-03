Ferdi Tayfur'un ölümü ardından eşinden ilk mesaj

Ferdi Tayfur’un vefatı ardından sanat ve siyaset dünyasından baş sağlığı mesajları peş peşe geldi. Tayfur’un Türk müziğine kattığı değer ve unutulmaz eserleri bir kez daha hatırlandı.

Necla Nazır: "Rabbim Onu Kandilde Yanına Aldı"

Sanatçının eski eşi, oyuncu Necla Nazır, büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: