Ferdi Tayfur'un ölümü ardından eşinden ilk mesaj

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Antalya’da tedavi gördüğü hastanede, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Ferdi Tayfur'un ölümü ardından eşinden ilk mesaj
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Ferdi Tayfur’un vefatı ardından sanat ve siyaset dünyasından baş sağlığı mesajları peş peşe geldi. Tayfur’un Türk müziğine kattığı değer ve unutulmaz eserleri bir kez daha hatırlandı.

Necla Nazır: "Rabbim Onu Kandilde Yanına Aldı"

Sanatçının eski eşi, oyuncu Necla Nazır, büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Acı haberi alan sanatçının eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş.
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