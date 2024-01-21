Fergio House'ta 85 milyon liralık mal varlığına el konuldu



Sırlarla dolu partiler, müstehcen içerikler...etrafa saçılan dolarlar…



Sosyal medyada kendilerine Fergio Hause ( FERCİO HAUSS) ismini takmışlardı… Gizli bir kulüp mü yoksa sapkın bir örgüt mi bilinmiyordu. Taa ki polis baskınıyla tüm planları alt üst olana kadar…



19 Kişinin yılbaşı öncesi gözaltına alındığı "Fergio House" soruşturmasında bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.



Soruşturma kapsamında F.G. , S.G. ile S.G.C. isimli kadın şüphelilerin "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştıkları belirlendi.



3 şüphelinin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el koyma kararı alındı.



Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 85 milyon lira olan İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 aracın yanı sıra 3 şüphelinin banka hesaplarına da el konuldu.