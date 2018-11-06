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Ferhat Sarıkaya için ek gözaltı süresi

HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan Sarıkaya'nın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Ferhat Sarıkaya için ek gözaltı süresi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya'nın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Sarıkaya'ya ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğine talepte bulundu.

Bunun üzerine Sarıkaya polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sarıkaya'nın da beyanını alan nöbetçi hakimlik, Savcı Özcan'ın talebini kabul ederek, şüphelinin gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Sarıkaya, bu işlemin ardından yeniden emniyete götürüldü.

Etiketler; #ferhat sarıkaya #gözaltı
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