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Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Ferhat Tunç, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Ferhat Tunç, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ferhat tunç
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