Feribot batarken annesini aradı! Genç kızın annesine son sözleri

Faciadan arkadaşları Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya ile birlikte sağ kurtulan üniversite öğrencisi Sudenaz Sönmez'in, su alan feribotta can pazarı yaşanırken çektiği dehşet anlarına ait video kaydı ortaya çıktı.

"ANNE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR DİYE FERYAT ETTİ, FİRMA 'BİR ŞEY YOK' DEDİ"

Adana'da yaşayan anne Selcan Sönmez, kızının gemiye bindikten yalnızca 5 dakika sonra kendisini aradığını ve yaşanan facianın ilk dakikalarını aktardı:

İlk Telefonda Dua İstedi: Sudenaz Sönmez'in annesini ilk aramasında "Gemi çok sallanıyor, dua et" dediği, kısa süre sonra ise feryat ederek "Anne ölüyoruz, gemi batıyor, hakkını helal et!" sözleriyle helallik istediği öğrenildi.

Şirket İhmali İddiası: Anne Sönmez, kızının çığlıkları üzerine derhal feribot firmasını aradığını ancak yetkililerin "Böyle bir durum yok, her şey yolunda" diyerek olayı geçiştirdiğini söyledi.

"Çocuklar Önümde Öldü": Kızının kendisini tekrar arayarak "Anne insanlar önümde gidiyor, çocuklar hep boğularak öldü, psikolojim kalmadı" dediğini aktaran acılı anne, yaşadığı çaresizliği anlattı.

KOLUYLA CAMI KIRARAK HAMİLE KADINI VE YOLCULARI KURTARDI

Dehşet dolu anlarda faciadan kurtuluş mücadelesi veren gençlerin cesareti dikkat çekti:

Pencereyi Kırarak Tahliye Ettiler: Kozanlı genç Burak Arif Kaya'nın, hızla içeri dolan suya ve alabora olan gövdeye rağmen koluyla pencereleri kırarak önce Sudenaz Sönmez'i, ardından da içeride sıkışan hamile bir kadını ve diğer yolcuları tahliye ettiği belirtildi.

Yolcuların İtirazları Dikkate Alınmadı: Yolculardan bir babanın kalkarak "Çocuklarım korkuyor, kaptan dur, Sahil Güvenliği arayacağım, inmek istiyorum" demesine rağmen feribotun seyrine devam ettiği ve yaklaşık 20 dakika sonra tamamen yan yattığı bildirildi.

Tedavi Altına Alındılar: Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, ifadelerinin alınmasının ardından otellere yerleştirildikleri ifade edildi.