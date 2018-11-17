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Feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe-Gökçeada 15.00 ve 20.00, Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve 18.00 seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve saat 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #feribot #sefer #fırtına #Kabatepe #gökçeada
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