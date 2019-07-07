Önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yapılan balon şöleni sona erdi. "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin son gününde, renkli görüntüler vardı.

Festival balonları son kez uçtu...



Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin son günü renkli görüntülerle tamamlandı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yapılan festivale ilgi yoğundu.



Balon pilotları uçuş için hazırlık yaparken, binlerce kişi fotoğraf çekebilmek için alanı doldurdu.



Peş peşe gökyüzüne yükselen figürler izleyenleri adeta büyüledi.



ulusal.com.tr