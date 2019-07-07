banner1005
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Festival balonları son kez uçtu

Önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yapılan balon şöleni sona erdi. "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin son gününde, renkli görüntüler vardı.

Festival balonları son kez uçtu

Festival balonları son kez uçtu...

Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin son günü renkli görüntülerle tamamlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yapılan festivale ilgi yoğundu.

Balon pilotları uçuş için hazırlık yaparken, binlerce kişi fotoğraf çekebilmek için alanı doldurdu.

Peş peşe gökyüzüne yükselen figürler izleyenleri adeta büyüledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kapadokya #Nevşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.