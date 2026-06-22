Festival konserinde bıçaklı kavga: 6 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralı

İlkadım ilçesi Batıpark alanında dün akşam Derya Uluğ'un sahne aldığı esnada kalabalık içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Büyüyen arbede sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan M.H., kanlar içinde yere yığıldı. Alanda hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği genç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tıbbi incelemelerde, vücudunun çeşitli bölgelerinden toplam altı bıçak darbesi alan 21 yaşındaki gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Aldığı derin yaralar nedeniyle M.H.'nin ciğerinin söndüğü tespit edildi.

ADLİYEDE KARAR ÇIKTI: İKİ TUTUKLAMA

Olayın hemen ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen dört çocuk polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, çocuk savcısına ifade verdi. İfadelerin tamamlanmasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen çocuklardan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, 17 yaşlarındaki A.M.K.K. ve U.K.E.'nin ise tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan iki genç, işlemlerinin ardından Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Samsun'daki etkinlikte meydana gelen bu şiddet olayı, geçmiş organizasyonlardaki benzer durumları yeniden hatırlattı. Geçen yıl düzenlenen Kültür Yolu Festivali konserlerinde de olaylar çıkmış; yaşanan arbedelerde aralarında görevli polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.