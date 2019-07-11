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Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Dün Dalaman ilçesinde başlayan ve Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan yangına müdahale eden bazı hava araçları ve arazözler bölgeye yönlendirildi.

Yangına 3 helikopter ile havadan, arazözler ve itfaiye ekiplerince de karadan müdahale edildi.

Zaman zaman bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fethiye #muğla
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