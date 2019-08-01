Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi için alınan numunelerin incelemesi tamamlandı. Kirliliğin atık su arıtma tesisinden kaynaklandığı belirlendi.

Muğla'nın Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni belli oldu.



Renk değişiminin atık su arıtma tesisinin kapasite aşımından kaynaklandığına açıklandı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesini suçladı.



Körfezde yer alan atık su arıtma tesisinin 23 bin 500 metreküp kapasitesiye rağmen 33 bin metreküp kapasiteyle çalıştığı ileri sürüldü



İyi arıtılmayan atık suların içinde deterjan benzeri evsel atıklar bulunduğunu belirtildi. Atık suyun denizin içindeki azot ve fosfat oranını yükselttiği tepit edildi.





ulusal.com.tr



