YAŞ toplantısı sona erdi
YAŞ toplantısı sona erdi
İstanbul Valiliği'nden Suriyeli açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Suriyeli açıklaması
İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor
İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni belli oldu

Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi için alınan numunelerin incelemesi tamamlandı. Kirliliğin atık su arıtma tesisinden kaynaklandığı belirlendi.

Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni belli oldu

Muğla'nın Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni belli oldu.

Renk değişiminin atık su arıtma tesisinin kapasite aşımından kaynaklandığına açıklandı. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesini suçladı. 

Körfezde yer alan atık su arıtma tesisinin 23 bin 500 metreküp kapasitesiye rağmen 33 bin metreküp kapasiteyle çalıştığı ileri sürüldü 

İyi arıtılmayan atık suların içinde deterjan benzeri evsel atıklar bulunduğunu belirtildi. Atık suyun denizin içindeki azot ve fosfat oranını yükselttiği tepit edildi. 


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #fethiye körfezi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.