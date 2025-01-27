Fethiye’de acı olay: Sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir çifti hayattan kopardı

Olay, Fethiye’nin Yeni Mahalle 1214 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İki katlı evin birinci katında yaşayan Cemile ve Mehmet Başar’dan uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Cemile ve Mehmet Başar’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cemile ve Mehmet Başar’ın ölüm haberi, çocukları ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.