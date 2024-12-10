Fethiye'de feci kaza! Minibüs sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüsün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Trafik kazasının gerçekleştiği yer Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Enes Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Enes Y'nin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı