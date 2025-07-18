Fethiye’de kahreden olay! Ailesi uyurken havuza düşen 2 yaşındaki Asil kurtarılamadı

Fethiye’nin Menteşeoğlu Mahallesi Şehit Ali Galip Met Caddesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, 2 yaşındaki Asil Kemal Kaya, ailesi uykudayken kaldıkları villanın yüzme havuzuna düştü. Küçük çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, minik Asil’i hızla sudan çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Asil Kemal Kaya kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Minik Asil Kemal Kaya için akşam namazı öncesinde Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze, Hallaç Mezarlığı’nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.