Fethiye’de kıyıda yangın paniği: 3 motor yat ve 1 yelkenli küle döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kıyıya bağlı bir motor yatta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 4 tekneyi sardı. Alevlere karadan ve denizden yoğun müdahale yapılırken, tekneler kullanılamaz hale geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fethiye’de kıyıda yangın paniği: 3 motor yat ve 1 yelkenli küle döndü
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi kıyısında gece saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Kıyıya bağlı bir motor yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer teknelere de sıçradı. Alevlerin etkisiyle 3 motor yat ve 1 yelkenli, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KARADAN VE DENİZDEN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, 2 Sahil Güvenlik gemisi, 2 deniz polisi botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan müdahaleye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan tekneler güvenlik gerekçesiyle açığa çekilerek soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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