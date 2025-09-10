Fethiye'de nefes kesen operasyon! Kayalıklarda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kelebekler Vadisi yakınlarında kayalıklarda mahsur kalan Alman turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin zorlu operasyonu ile kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fethiye'de nefes kesen operasyon! Kayalıklarda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı
Yayınlanma:

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan 30 yaşındaki Alman turist D.M.A., Kelebekler Vadisi seyir terası civarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Yaklaşık 200 metre yükseklikte sıkışan turist, uzun süre kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Turistin yardım çağrıları, bölgedeki duyarlı vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye hızlıca sevk edilen Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu arazi koşullarına rağmen profesyonel bir müdahaleyle kayalıklara halat yardımıyla indi. Ekipler, kısa sürede turiste ulaşarak onu güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Halat sistemleri ve teknik donanımlarla yürütülen operasyon, hem çevredeki vatandaşlar hem de olay yerinde bulunan görevliler tarafından takdirle izlendi.

Kurtarma operasyonunun ardından güvenli bölgeye çıkarılan Alman turistin sağlık kontrolü yapıldı. Edinilen bilgilere göre, D.M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan turistin yalnızca büyük bir korku yaşadığı bildirildi.

15 yaşındaki Fatih Acacı 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, ailesine tehdit mesajları geldi15 yaşındaki Fatih Acacı 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, ailesine tehdit mesajları geldiYurt
Dünya Boks Şampiyonası’nda tarihi zafer! Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş madalyayı garantilediDünya Boks Şampiyonası’nda tarihi zafer! Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş madalyayı garantilediSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fethiye
Günün Manşetleri
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Bu saatlere dikkat! Bu saatlere dikkat!
6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! 6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı!