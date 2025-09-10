Fethiye'de nefes kesen operasyon! Kayalıklarda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan 30 yaşındaki Alman turist D.M.A., Kelebekler Vadisi seyir terası civarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Yaklaşık 200 metre yükseklikte sıkışan turist, uzun süre kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Turistin yardım çağrıları, bölgedeki duyarlı vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye hızlıca sevk edilen Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu arazi koşullarına rağmen profesyonel bir müdahaleyle kayalıklara halat yardımıyla indi. Ekipler, kısa sürede turiste ulaşarak onu güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Halat sistemleri ve teknik donanımlarla yürütülen operasyon, hem çevredeki vatandaşlar hem de olay yerinde bulunan görevliler tarafından takdirle izlendi.

Kurtarma operasyonunun ardından güvenli bölgeye çıkarılan Alman turistin sağlık kontrolü yapıldı. Edinilen bilgilere göre, D.M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan turistin yalnızca büyük bir korku yaşadığı bildirildi.