Fethiye'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Gökçeovacık Mahallesi’nde dün başlayan ve İnlice Mahallesi'ne kadar yayılan alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başlatıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışması sürüyor.

İNLİCE MAHALLESİ'NDE BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşması üzerine tedbir amacıyla mahalledeki bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

OGM DUYURDU: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fethiye'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi kamuoyuna aktarıldı.