Fethiye'de yangın faciası: Karı koca hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Nif Mahallesi'nde meydana gelen yangın, iki yaşlı çiftin hayatını kaybetmesine neden oldu. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla müdahale edilmek üzere itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, ev sakinlerinden Murat Ekiz (83) ve Naciye Ekiz'in (81) hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, çiftin sahur yaptıktan sonra uyumaya çekildikleri ve yangının odun sobasından kaynaklandığı tespit edildi.