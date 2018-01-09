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“FETÖ ablaları“na Uşak merkezli operasyon

Haklarında yakalama kararı verilen 19 kişiden 8'i gözaltına alındı

“FETÖ ablaları“na Uşak merkezli operasyon

Uşak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde "abla" konumunda oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Uşak, Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt içinde "abla" diye tabir edilen kadınlara yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 19 zanlıdan 8'i yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 11 kişinin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları da iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #terör #pdy #fetö
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