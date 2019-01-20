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'FETÖ' bahanesiyle 100 bin avro dolandıran şüpheli yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin FETÖ bahanesiyle 100 bin avrosunu dolandırdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

'FETÖ' bahanesiyle 100 bin avro dolandıran şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bahane ederek 100 bin avrosunu dolandırdığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne 11 gün önce başvuran N.Ş, ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp "Bankadaki paranız FETÖ tarafından çekilecek, onlar çekmeden çekmeniz gerekiyor." dediğini, bunun üzerine bankadan çektiği 100 bin avroyu söz konusu kişiye verdiğini öne sürdü. 

Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını izledi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, İ.D'yi (22) Edirne'de yakaladı.

Gözaltına alınan İ.D'nin evinde yapılan aramada, 15 bin 500 avro ele geçirildi.

Şüphelinin 2016 yılından bu yana birçok vatandaşı dolandırdığı belirlendi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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