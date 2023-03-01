FETÖ aynı taktiği uygulamak istedi yakayı ele verdi

Kamu kurumlarına girişte yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS-Lisans), FETÖ'nün sözde çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ aynı taktiği uygulamak istedi yakayı ele verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, KPSS-Lisans ile diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ'ye ait İstanbul'daki çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon'da, söz konusu terör örgütü ile iltisaklı bu 12 şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda bulunan delillere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö
Doğu Anadolu buz tuttu İzmir'de suç örgütlerine darbe Hatay'da deprem İstanbul'da sis deniz ulaşımını etkiledi
Çok Okunanlar
1 İşte EYT yasasında tüm şartlar
2 Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir uyarısı
3 EYT düzenlemesi Meclis’te kabul edildi
4 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
5 TBMM'de EYT mesaisi