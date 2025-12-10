FETÖ firarisi eski icra müdürü Adana’da saklandığı evde yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K., Yüreğir’de gizlendiği adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye içerisindeki mahrem yapılanmasında aktif rol üstlendiği gerekçesiyle aranan firari hükümlü M.K.'nin izini sürdü.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, görevinden ihraç edilmiş icra müdürü olan M.K.'nin, merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

TEM ekipleri, belirlenen adrese derhal bir operasyon düzenleyerek hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü ve adliyedeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından FETÖ firarisi M.K., infazının gerçekleştirilmesi amacıyla cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana fetö
