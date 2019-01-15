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FETÖ firarisi Kanter hakkında kırmızı bülten başvurusu

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulunuldu.

FETÖ firarisi Kanter hakkında kırmızı bülten başvurusu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bültençıkarılması için başvuru yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, hakkında FETÖ soruşturması bulunan ve ABD'de yaşayan şüpheli Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi hazırlandı.

FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildi.

Şüpheli Kanter'in, örgüt elebaşına ''hocaefendi'' dediği ve örgüte mali destek sağladığı vurgulanan talepnamede, şüpheli Kanter hakkında FETÖ'den yakalama kararının da bulunduğu da anımsatılarak, uluslararası sözleşmeler gereği şüphelinin iadesi istendi.

Savcılık, talepnamenin yanı sıra şüpheli Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik de evrak düzenledi.

Hazırlanan talepname ve başvuruların, ilgili bakanlıklara gönderildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö firarisi #Enes Kanter #basketbol
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