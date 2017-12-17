FETÖ'nün Aydın "il imamı" tutuklu sanık Kalkan ile örgütün Erzurum'daki kasası olarak bilinen tutuklu sanık Üneş'in gizlenme ve yurt dışına kaçma planı, ByLock yazışmalarına yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Aydın "il imamı" tutuklu sanık Abdulbekir Kalkan ile örgütün Erzurum'daki kasası olarak bilinen tutuklu sanık Ünal Üneş'in gizlenme ve yurt dışına kaçma planı, ByLock yazışmalarına yansıdı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan 29'u tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, örgütün "il imamı" Abdulbekir Kalkan'a ait ByLock yazışmaları da eklendi.



2015-2016 yıllarına ait gizli yazışmalarda, örgütün "Erzurum kasası" olarak bilinen tutuklu sanık Üneş, saklanmak için neler yapması gerektiği konusunda Kalkan ile fikir alışverişinde bulunuyor.



Her iki sanığın da saklanmakta güçlük çektiğine yönelik yazışmaların dikkati çe

ktiği ByLock mesajlarında, Üneş'in şapka ve top sakalla kamufle olduğuna yönelik ifadeler yer alıyor.

Üneş'in polisin peşinde olduğunu yazması üzerine Kalkan'ın "Gel deniz yolundan Yunanistan'a çıkaralım. Ankara tehlikeli olabilir. Sen toplu taşımalara binme. Son listelerde adın geçiyor. Tehlikeli olabilir. Ortalıkta görünme gerekirse bir arkadaş seni bıraksın" şeklinde cevaplar vermesi dikkati çekti.



FETÖ sanıkları Üneş ve Kalkan arasında geçen diyaloglar şöyle:

Üneş: Ben yurt dışına çıkamıyorum. Yurt içinde saklanacağım yer arıyorum. Ankara, Antalya yer arıyorum...

Kalkan: Olabilir. Gel deniz yolundan Yunanistan'a çıkaralım

Üneş: Kimseyle irtibatım olmayacak. Telefon yok. Sen nerede kalıyorsun. Yarın müsait mi? Hafta sonu 2 günlüğüne gelirim müsaitse

Kalkan: Hafta içi yeni hafta sonu eski yerdeyim. Yarın Denizli'de olacağım ama hafta içi görüşebiliriz. Sen toplu taşımalara binme. Son listelerde adın geçiyor

Üneş: Ya ne yapayım neye bineyim

Kalkan: 150 kişilik büyük abiler listesine 30 kişi daha eklemişler. O 30 kişilik listede varsın. Seni haberdar etmediler mi

Üneş: Biliyorum çatı dava içine atmışlar

Kalkan: Yani ortalıkta görünme. Gerekirse bir arkadaş seni bıraksın. Normal telefon kullanma. İnternet üzerinden görüş

Üneş: Şapka ve top sakalla çıkıyorum

Kalkan: Güzel. Çok ortalıkta görünme



Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanmışlardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Kasım'da, Söğüt ve Bozburun mahallelerinde tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan, aralarında FETÖ'nün "Aydın il imamı" Abdulbekir Kalkan ve örgütün Erzurum'daki kasası olarak bilinen "Habbab Hoca" lakaplı Ünal Üneş'in de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.