7 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf askerden 8'i yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf askerden 8'i gözaltına alındı.



Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri, İzmir'de görev yapan 8 asker gözaltına alındı.



Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 6 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında 6. Ana Jet Üs Komutanının emir astsubayı A.Ö'nün de bulunduğu öğrenildi.

