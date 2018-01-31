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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

7 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf askerden 8'i yakalandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf askerden 8'i gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri, İzmir'de görev yapan 8 asker gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 6 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında 6. Ana Jet Üs Komutanının emir astsubayı A.Ö'nün de bulunduğu öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı #gözaltı kararı #FETÖnün askeri mahrem yapılanması #14 astsubay
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