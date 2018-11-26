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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 11'i daha gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 11'i daha yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 11'i daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 44'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerden 33'ü gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Konya
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