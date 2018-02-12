Davada yargılanan 8 sanıktan 6'sı, 7 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik davada yargılanan 3'ü tutuklu 8 sanıktan 6'sına 7 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.



Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanıklar ile avukatları, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Sapman, Bülent Kemik ve Reyis Doğanbaş ile tutuksuz yargılanan Mustafa Kıyak, Akın Çetin ve Gaffur Gökçen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 4'er ay hapis cezası verdi, tutuksuz sanıklar Y.T ve T.K. ise beraat etti.



Sapman, Kemik ve Doğanbaş'ın tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmedildi.