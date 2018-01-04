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FETÖ'nün dershane binası icra müdürlüğü oluyor

Çorum'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından mülkiyetine el konulan dershane binası, icra müdürlüğü olarak kullanılacak

FETÖ'nün dershane binası icra müdürlüğü oluyor

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında mülkiyetine el konulan dershane binası, icra müdürlüğü olarak hizmet verecek.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla mülkiyetine el konulan ve Hazineye devredilen Ilıca Caddesi'ndeki dershane binasının, Adalet Bakanlığına tahsis edildiğini söyledi.
Çorum'un, Adalet Bakanlığının "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması" Projesi'nin pilot olarak uygulandığı illerden birsi olduğunu belirten Yurdagül, "Pilot uygulama kapsamında söz konusu dershane binasını, icra davaları ve takibinin yapılacağı icra müdürlüğü olarak kullanacağız." dedi.
Yurdagül, tadilat çalışmalarında sona gelindiğini dile getirerek, "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında binanın içini yenileyerek daha modern şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz." diye konuştu.

"Milletin kullanımına sunulmasını memnuniyetle karşılıyoruz"
FETÖ'nün, vatandaşların dini duygularını, tertemiz emeklerini istismar ederek kendisine kaynak oluşturduğunu ve bunla yatırımlar yaptığını ifade eden Yurdagül, şunları kaydetti:
"Bu yatırımlardan biri olan Ilıca Caddesi'ndeki dershane binasının mülkiyeti, 15 Temmuz sonrası Hazineye devredilmişti. Bu binanın Adalet Bakanlığına tahsisini sağladık. Binayı icra müdürlüğü ve icra mahkemelerinin bulunduğu bir ek bina olarak kullanacağız. Böyle bir kaynağın, devletin ve milletin kullanımına sunulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #adalet bakanlığı #çorum #Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül #Fetullahçı Terör Örgütü #İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi
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