Malatya'da FETÖ'nün "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Haklarında daha önceden yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 3'ü başka bir soruşturma kapsamında Elazığ, Adıyaman ve Gaziantep illerindeki polis ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kadın zanlı ise küçük çocukları olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltında bulunan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Malatya'da 4 gün önce önceden tespit edilen 55 adrese, 220 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 21'i hakkında yakalama kararı olduğu, 24'ünün ise örgütün güncel yapılanmasında aktif yer aldıkları tespit edilmişti.