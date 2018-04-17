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FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 12 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 12 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında, karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Gümüş, Eyyüp Gürler, Sadık Cebeci, Nebi Gazneli, Müslüm Kaya, Şakir Çınar, Fethi Alpay, Fatih Karakaya, Özkan Aydoğdu, Mehmet Kapan, Murat Yanık ve Ömer Faruk Özköse'nin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #ana darbe davası #istanbul #fetö
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