Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan örgütün Nevşehir'deki kadın yapılanmasından sorumlu "il imamı" kadın ve eşi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan örgütün Nevşehir'deki kadın yapılanmasından sorumlu "il imamı" kadın ve eşi tutuklandı.



Samsun'da başkası adına kiraladıkları ikamette gözaltına alınarak Nevşehir'e getirilen "il imamı" Zeynep Yolcu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı eşi Ahmet Tuncer Yolcu, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Yolcu çifti tutuklanarak, Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Nevşehir'deki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edilen "il imamı" Zeynep Yolcu ve ByLock kullanıcısı eşi Ahmet Tuncer Yolcu, Samsun'da başkası adına kiraladıkları ikamette dün gözaltına alınmıştı. Zanlı çift, soruşturmanın sürdüğü Nevşehir'e getirilmişti.