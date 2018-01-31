Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 12 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Batman, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Konya ve Şırnak'ta 12 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 12 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 12 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.