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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 12 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 12 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Batman, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Konya ve Şırnak'ta 12 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tokat
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