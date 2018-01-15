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FETÖ'nün “mahrem askeri yapılanması“na yönelik operasyon

Sakarya merkezli 11 ilde, örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün “mahrem askeri yapılanması“na yönelik operasyon

 Sakarya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapısı" içerisinde bulunmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış şüphelilerin, ankesörlü ve sabit telefonlar üzerinden görüşme yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 4 zanlıyı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yapı #mahrem #fetö #askeri
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