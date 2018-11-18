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FETÖ'nün sözde eyalet imamı yakalandı

Örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasında sözde "Zeytinburnu ve Güngören eyaletleri imamı" olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün sözde eyalet imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler" yapılanmasında sözde "eyalet imamı" olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Burhan T. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde mahrem hizmetler yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen Burhan T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler'deki hücre evinde düzenlenen operasyonda, sözde "Zeytinburnu ve Güngören eyaletleri imamı" olduğu öne sürülen "Bahadır" kod adlı Burhan T. yakalandı.

Cep telefonuna el konulan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #eyalet imamı
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