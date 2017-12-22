Aydın'da, örgütün sözde "Kuşadası ilçe imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Harun Ağsakallı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde "Kuşadası ilçe imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Harun Ağsakallı'ya 15 yıl hapis cezası verildi.



Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Harun Ağsakallı, avukatı ve yakınları katıldı.



Örgütün "Kuşadası ilçe imamı" olduğu iddia edilen Ağsakallı, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına dair belgelerde çelişkiler olduğunu ileri sürdü.



Yazılı savunmasının geçerli olduğunu belirten Ağsakallı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ağsakallı, kanser hastası olduğunu, bu yüzden ayak parmaklarından birinin kesildiğini ifade ederek, tedavisi için beraatini istedi.

Savcı ise Ağsakallı'nın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, dijital verilerin dosyada delil olarak saklanması, sanığın örgüt içindeki pozisyonu itibarıyla kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı düşünülerek tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.



Sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasına aynen katıldığını, savcının mütalaasını kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, örgütsel pozisyonu dikkate alınarak sanığa 10 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ceza, yarı oranında artırılarak 15 yıla çıkarıldı.