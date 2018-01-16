FETÖ/PDY'nin "doktor yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 29 sanığın yargılanmasına devam edildi

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "doktor yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu 29 sanık ile avukatları katıldı.



Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra savunmalara geçildi.

Tutuklu sanık Sevcan Kaplan, duruşmadaki ifadesinde, örgüt adına faaliyette bulunmadığını, ne ekonomik olarak ne manevi olarak destek olmadığını ve sempati duymadığını öne sürdü.

Çocukluğundan beri sevginin, saygının hakim olduğu bir ortamda yetiştiğini, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullanmadığını ileri süren Kaplan, suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık Yusuf Kürşat Özdamar ise vatanını milletini seven, ülkesinin menfaatini düşünün bir vatandaş olduğunu savundu. Bylock kullanmadığını, kendisine iftarı atıldığını dile getiren Özdamar, mahkemeden tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık İbrahim Sapa da basına yansıyan Bylock ile ilgili gelişmelerde birçok insanın örgüt tarafından mağdur edildiğini, bu yüzden kendisinin de böyle bir mağduriyet yaşadığını, örgüt ile ilişkisinin olmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların adli kontrol tedbirleri ile bırakılmalarının yetersiz kalacağını belirterek, sanıkların bu hallerinin devamını istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.







