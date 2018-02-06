Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde, polisleri darbecilere karşı koymamaya teşvik ettiği iddia edilen eski komiser Damgacı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) darbe girişiminde, polisleri darbecilere karşı koymamaya teşvik ettiği iddia edilen eski komiser Nuh Mehmet Damgacı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Damgacı ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Damgacı'nın FETÖ/PDY'nin üyesi olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, delil yetersizliği nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından beraat kararı istedi. Savcı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak hükümle tahliyesini de talep etti.

Sanık avukatı Güneş ise esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, müvekkilinin canlı bombanın üzerine atlayacak kadar vatan sevdalısı olduğunu öne sürerek, "Müvekkilim kişisel ve sosyal yapısıyla ülkücü gelenekten gelen biridir ve mevcut yapı ile ilişkisi yoktur. Atılı suç hakkında yeterli delil olmadığı için tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Damgacı, son sözü sorulunca "Vatanımı sevmekten başka bir şey yapmadım. Yaptıklarımı emir doğrultusunda yaptım. Ailem şu an dağılmış durumdadır. Ailemi toparlayabilmek adına tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki polisleri darbecilere karşı koymamaya teşvik ettiği, "kakaotalk" programından darbeyi destekler nitelikte mesajlar attığı öne sürülen eski komiser Nuh Mehmet Damgacı'yı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından beraat eden Damgacı'nın hükümle tahliyesi kararlaştırıldı.