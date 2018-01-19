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FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcı, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcıya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Özdemir ve avukatları katıldı.

Özdemir savunmasında, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını belirterek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Özdemir'i 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tahliye kararı #hapis cezası #FETÖ davası #Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi
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