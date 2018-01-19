Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcı, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcıya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Özdemir ve avukatları katıldı.



Özdemir savunmasında, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını belirterek beraatini istedi.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Mahkeme heyeti de sanık Özdemir'i 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.