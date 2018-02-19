Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına adli kontrol şartına tabi tutulan eski öğretmen Songül Arıcı katılmadı.
Sanık avukatının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatı da rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirttiği müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Arıcı'yı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.
Adana’daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.