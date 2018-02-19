Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?
Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?
Yenilenebilir enerjide İran atağı
Yenilenebilir enerjide İran atağı
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana’daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına adli kontrol şartına tabi tutulan eski öğretmen Songül Arıcı katılmadı.

Sanık avukatının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını istedi. 

Sanık avukatı da rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirttiği müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arıcı'yı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.