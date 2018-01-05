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FETÖ sanığı polislerin “usulsüz dinleme“ davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

FETÖ sanığı polislerin “usulsüz dinleme“ davası

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davanın duruşması 8 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, 18 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.
Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevli eski komiser Emrah Uslu, mütalaaya ilişkin savunmasında, mahkemeden tahliye talebinin olmadığını belirtti.

Tutuklu sanıklardan dönemin Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek ise iddianameye ilişkin savunma yapmak için 4 ay süre talebinde bulundu.
Diğer bazı sanıkların da savunma yaptığı duruşma, 8 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #duruşma #dava
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