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FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı

FETÖ adına faaliyette bulunduğu gerekçesiyle aranan karı koca, yol kontrolünde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen karı koca, Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen F.Y. ve eşi E.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tekirdağ - Malkara yolu uygulama noktasında kontrollerini sürdüren Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. 



Şüphelilerin kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit eden ekipler, F.Y. ve E.Y'yi gözaltına aldı. 

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: AA
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