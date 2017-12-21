Kahramanmaraş'ta etkin pişmanlıktan yararlanan sanık H.K, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından bizlere 'Twitch' isimli bir program yüklendi." dedi.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada etkin pişmanlık hükümlerinden yargılanan sanık H.K, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının "Twitch" isimli programı kullanmaya başladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan, örgütün sözde "büyük bölge mesulu" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık H.K. ve eşi A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan H.K, örgüt hakkında bildiklerini anlattı.



Örgütle 2004 yılında tanıştığını belirten H.K, şunları söyledi:

"Örgütte birçok görevde yer aldım. Örgütle ilgili bildiğim her şeyi anlatacağım. Örgüt, kullandığı Skype, Tango, Kakao, Talk gibi gizli haberleşme sistemlerini kullandım. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bizlere 'Twitch' isimli bir program yüklendi. Bu programın özelliği, yurt dışında bir ülkenin telefon numarası üzerinden kullandık. Mesela Kanada'dan bir telefon numarası belirlendi ve onun üzerinden bu programa girdik.

Bu şekilde Türkiye'de herhangi bir wifi üzerinden bağlandığın zaman bile Kanada'dan bağlanmış gibi gösterildi. Bu şekilde programın takip edilemeyeceği söylenmişti."

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı verilince "gaybubet" evlerinde kaldığını itiraf eden H.K, şunları dile getirdi:

"Hakkımda yakalama kararı çıktığında örgüt üyeleri, bana kesinlikle yakalanmamamı, yakalanırsam emniyette büyük işkence ve baskı göreceğimi söylemişlerdi. Bunun üzerine ben de örgüte ait 'gaybubet' (güvenli ev) adı verilen evde saklanmamı sağladılar. Bu evde 3 kişi kaldık. Bize burada aylık bin lira para veriyorlardı. Daha sonra polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındım.



"Gözaltına alındığım sürede herhangi bir işkence ve baskıya maruz kalmadım."

Sanık H.K'nin eşi A.K. de örgütte görev aldığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Sanık A.K, "Örgütün içinde yayınevi grubu vardı. ByLock programında bu gruptan bazı kişiler vardı. Yayınevi grubunun görevi, siyasi partilerin içine kripto eleman yerleştirmekti." diye konuştu.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.