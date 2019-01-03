banner1002
Terim'den Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kararı
Terim'den Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kararı
Meteoroloji yurt genelini uyardı
Meteoroloji yurt genelini uyardı
YPG/PKK'ya aralıkta ağır darbe
YPG/PKK'ya aralıkta ağır darbe
FETÖ ile bağını kabul edip itirafçı oldu
FETÖ ile bağını kabul edip itirafçı oldu

FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 14 gözaltı

Samsun merkezli, KKTC ile 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'ankesörlü telefon' operasyonu kapsamında 5 "mahrem imam" ve 9 asker yakalandı.

FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 14 gözaltı

Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 5 "mahrem imam" ve 9 asker yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve uzman çavuşlar ile "mahrem imam" olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 mahrem imam ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alındı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #samsun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.