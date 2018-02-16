Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 16 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde haklarında gözaltı kararı verilen 1 üsteğmen, 2'si görevinden ihraç edilen 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.



Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor.