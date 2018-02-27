Rize ve Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Rize'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda sözde yeni Rize il imamının da aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

Rize ve Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Rize'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda sözde yeni Rize il imamının da aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, örgütle ilgili çalışmalar yürüten Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ'nün kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Y.E.C, A.K, F.M, M.Y, D.C, S.K ile Rize'de örgütün sözde yeni il imamı K.S. ise Trabzon'da sahte kimlikle yakalandı. K.S'nin başkasına ait kimliği kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalıştığı belirtildi.



Rize'de yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen 21 bin 500 dolar ve 150 pounda ekipler el koydu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.E.C, A.K, F.M, M.Y, D.C. ve S.K adliyeye sevk edilirken K.S'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.