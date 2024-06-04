FETÖ/PDY üyeleri kaçarken yakalandı

Kaçmaya çalışan 5 şüpheli Datça'da yakalandı.

FETÖ/PDY üyeleri kaçarken yakalandı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan dosyaları istinafta bulunan 5 şüpheli, Yunanistan adalarına deniz yoluyla kaçak yollardan Datça limanından Ramases isimli tekne gidecekleri bilgisi edinildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.


Limandan ayrılan teknenin yapılan takibi sonrası tekne Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edilerek teknede bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü mahkemece tutuklandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Kayyum kararı doğru ama çözüm değil"Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Kayyum kararı doğru ama çözüm değil"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fetö # pdy # yakalama
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu?
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu?
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!
Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli'den Hakkari Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması sonrası ilk açıklama Devlet Bahçeli'den Hakkari Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması sonrası ilk açıklama Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti