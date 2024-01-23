FETÖ'ye 5 ilde kıskaç! 27 şüpheli yakalandı

FETÖ, 5 ilde kıskaca alındı; 27 şüpheli yakalandı.

FETÖ soruşturmalarında alınan ifadelerde adı örgüt üyesi ve yöneticisi olarak geçenlere yönelik İzmir, Aydın ve Bursa’daki baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara ve Denizli’de ise haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının saklandıkları evlere baksınlar yapıldı. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Öte yandan organize suç örgütlerine yönelik Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı çete çökertildi.

Operasyonun görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.