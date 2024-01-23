FETÖ'ye 5 ilde kıskaç! 27 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik 5 ilde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Antalya’da ise bir organize suç örgütü çökertildi.

FETÖ'ye 5 ilde kıskaç! 27 şüpheli yakalandı

FETÖ, 5 ilde kıskaca alındı; 27 şüpheli yakalandı.

FETÖ soruşturmalarında alınan ifadelerde adı örgüt üyesi ve yöneticisi olarak geçenlere yönelik İzmir, Aydın ve Bursa’daki baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara ve Denizli’de ise haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının saklandıkları evlere baksınlar yapıldı. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Öte yandan organize suç örgütlerine yönelik Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı çete çökertildi.

Operasyonun görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Macaristan, NATO'nun büyümesine direniyor! Orban'ın partisi oylamayı Meclis'e getirmiyorMacaristan, NATO'nun büyümesine direniyor! Orban'ın partisi oylamayı Meclis'e getirmiyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # operasyon
Çok Okunanlar
Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak?
Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak?
Tüm dünya litrelerce içiyor! Magnezyuma, minerale ve kalsiyuma doyuruyor!
Tüm dünya litrelerce içiyor! Magnezyuma, minerale ve kalsiyuma doyuruyor!
Ayak parmağınıza göre o ırktan geliyorsunuz! DNA testine gerek yok...
Ayak parmağınıza göre o ırktan geliyorsunuz! DNA testine gerek yok...
Hastalıklara iyi geliyor, bağırsakları çatır çatır çalıştırıyor!
Hastalıklara iyi geliyor, bağırsakları çatır çatır çalıştırıyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de
Öne Çıkanlar Vatan Partisi'nden meclise "NATO'ya hayır" çıkarması! Vatan Partisi'nden meclise "NATO'ya hayır" çıkarması! Tek bir lokması kalsiyum Tek bir lokması kalsiyum