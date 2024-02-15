FETÖ'ye teslim olmayan komutan Saldıray Berk'e veda

Hayata veda eden Eski 3. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Saldıray Berk askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Fethullahçı savcılara teslim olmayan ve dik duruşu ile hafızalardan silinmeyen Berk'in cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Vatan Partisi yöneticileri ve silah arkadaşları da katıldı.

Görev süresi boyunca Fetullahçı gladyonun hedefinde olan Emekli Orgeneral Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı.

76 yaşında hayata veda elen Berk, FETÖ kumpaslarına karşı gösterdiği dik duruşuyla hafızalara kazındı.

FETÖ’nün darbe girişiminden 1 yıl önce Vatan Partisi’ne üye olan Saldıray Berk komutan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanlığını da yaptı.

Saldıray Berk için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde askeri bir tören düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, askeri yetkililer, eski bakanlar ve Vatan Partisi yöneticileri katıldı.

Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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# saldıray berk # cenazesi
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