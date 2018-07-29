banner982
O PKK'lının akıbeti belli oldu
O PKK'lının akıbeti belli oldu
Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu
Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu
Kanguru'nun ''Sahte mehdi
Kanguru'nun ''Sahte mehdi" ile imtihanı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! O saatlere dikkat
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! O saatlere dikkat

Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan'ın denizde cansız bedeni bulundu.

Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu

Dün evinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve gece boyunca aranan Fevzi Can Alpaslan'nın şort ve tişörtü bugün Belediye İskelesi’nde bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün ‘drone’larla deniz yüzeyinde yaptığı aramalara Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçları da su altında arama yaparak katıldı. Sahil Güvenlik dalgıçlarının su altında yaptıkları yarım saatlik aramanın ardından Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Deniz #Fevzi Can Alpaslan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.