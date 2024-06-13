Filenin Sultanları Dünyanın 1 numarası olmaya devam ediyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’lik skorla mağlup etti.

SETLER: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 25-17, 15-25, 17-25 ve 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Onuncu maçında sekizinci galibiyetini alarak puanını 24’e yükselten Filenin Sultanları, 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30’da Çin ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, ilk seti kaybettiği mücadeleden 3-1 galip ayrılmayı başardı ve dünya 1 numarası olmayı sürdürdü.